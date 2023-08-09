Стали известны место и дата прощания с Верой Васильевой

Церемония прощания с народной артисткой СССР Верой Васильевой, скончавшейся на 98-м году жизни, состоится 12 августа.

Траурное мероприятие пройдет в Московском академическом театре сатиры, в котором Вера Кузьминична служила с весны 1948 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра.

Вера Васильева родилась в 1925 году в Москве. Актриса - лауреат двух Сталинских премий: за "Сказание о земле Сибирской" и "Свадьбу с приданым", и множества других наград. На Счету народной артистки сотни ролей.