Достоевский стал самым издаваемым автором в России

Самым издаваемым автором в России за первое полугодие стал Федор Достоевский. Совокупный тираж его произведений по итогам полугодия превысил 463 тысячи экземпляров, следует из статистики Российской книжной палаты. Стивен Кинг, который ранее был лидером, опустился на шестую строчку. По итогам аналогичного периода прошлого года совокупный тираж его книг превышал 1 млн экземпляров. Но за январь-июнь 2023-го он сократился до 240,9 тысячи.

На втором месте рейтинга Агата Кристи. На третьем — Анна Джейн (псевдоним российской писательницы Анны Потапкиной). В прошлом году ее не было в рейтинге.

На четвертой строчке — Эрих Мария Ремарк, на пятой — Лев Толстой.

В сегменте детской литературы список самых издаваемых авторов покинула Джоан Роулинг, автор серии книг о Гарри Поттере. Здесь лидером рейтинга стал Корней Чуковский.