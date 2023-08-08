Путешествуй по России, путешествуй со Сбером - Ростов и парк "Лога"
В России продолжается главный пробег лета – Путешествуй по России, путешествуй со Сбером. Сегодня – 8 августа – группа ведущих журналистов и блогеров добрались до Ростовской области и посетили невероятный частный парк «Лога». О том, почему этот парк пользуется популярностью и чем здесь можно заняться, — в материале «Рамблера».
Сказочный парк в ростовской станице
Парк «Лога» находится в Каменском районе Ростовской области, в хуторе Старая станица.
Парк уникален своим ландшафтным дизайном и богатым наполнением — здесь гостей ждут 22 гектара рек и озер, деревьев, цветов, уютных пространств для отдыха и неспешных прогулок. В парке можно найти более сотни скульптур, храм, мир «зазеркалья», парк камней, музыкальный фонтан, витражи, крепостную стену, мосты, башни и синематограф.
Кроме того, здесь создана собственная кузнечная и столярная мастерские, деревообрабатывающий цех, мастерские по изготовлению витражей и художественной росписи. Создатели парка постарались уместить здесь целый маленький мир.
Чем заняться в мире «Лога»
Идея парка учитывает традиции региона, и уже на входе гостей приветствуют скульптуры казака и казачки, которые встречают всех хлебом и солью по старинному обычаю. Прямо за аркой гостей ждет храм, а дальше по дорожке появляется речка, текущая от самого начала парка.
Гости испытывают особую симпатию к парку в том числе и потому, что здесь очень много водопадов и водоемов, прямо у входа есть озеро с беседкой, где можно встретить настоящих черепах, а все вокруг окружено зеленью.
Чуть дальше есть еще одно озеро — правда, на нем нас ждут уже не черепахи, а лягушки. Пройдя по мостику через озеро, гости оказываются в беседке, из которой можно заглянуть в воду и увидеть стаю больших золотых рыбок.
В противоположной стороне от беседки устроен целый мир «Зазеркалья», где живут скульптуры причудливых существ, расположенные вдоль тихого водопада с золотыми рыбками. Здесь можно взглянуть в кривые зеркала и просто побродить в сказочном «Зазеркалье».
Чуть дальше гостей ждет завораживающий «Сад камней». Это место фактически создано природой. Тут есть водопад и небольшая речка, в которой плавают утки и лебеди.
Еще дальше — площадка с водопадом, вершину которого охраняет скульптура могущественного сокола, а рядом расположено кафе «Летняя площадка».
В глубине парка работает музыкальный фонтан, поющий и успокаивающий гостей. Но и на этом приключения не заканчиваются — дальше гостей ждет 7D-кинематограф и детский поезд.
Кроме того, здесь есть живой уголок, где гости смогут посмотреть на индийского павлина, золотого или алмазного фазана, белок, попугаев, европейскую лань.
Следуя дальше, мы доходим до «Лукоморья» — закусочная в сказочном стиле с богатырем, встречающим на входе. Чуть дальше расположен ресторан «Тетерев» с традиционной русской кухней, где можно пообедать или отметить важное событие.
В конце парка — детская площадка, чтобы детям можно было поиграть, пока родители наслаждаются единением с природой в сказочной атмосфере.
История парка
Парк «Лога» считается уникальным для Ростовской области проектом. Удивительно, но еще шесть лет назад на месте будущего парка была свалка. Как часто бывает в регионах, на помощь пришел местный предприниматель — в данном случае проект создавался и осуществлялся благодаря Сергею Кушнаренко.
Парк «Лога» был задуман как сказочное место для детей и взрослых, и результат получился именно таким. При этом место еще будет развиваться — планируется расширять территорию, пристраивать гостиницу и аквапарк. В итоге парк должен превратится в настоящий сказочный городок.
Как доехать и сколько стоит
Парк «Лога» находится в 150 км от Ростова-на-Дону или на расстоянии десяти минут на машине или от города Каменск Шахтинский.
Вход в парк бесплатный. Кроме того, бесплатно можно посетить все зоны с животными.
Пробег организован при участии Fresh Auto – одни из старейших автодилеров России. Компания уже 17 лет работает в бизнесе продажи авто, является дилером 12 брендов, среди которых «Москвич», Chery, Changan, Haval и Exeed.