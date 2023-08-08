Путешествуй по России, путешествуй со Сбером - Ростов и парк "Лога"

В России продолжается главный пробег лета – Путешествуй по России, путешествуй со Сбером. Сегодня – 8 августа – группа ведущих журналистов и блогеров добрались до Ростовской области и посетили невероятный частный парк «Лога». О том, почему этот парк пользуется популярностью и чем здесь можно заняться, — в материале «Рамблера».

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Сказочный парк в ростовской станице

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Парк «Лога» находится в Каменском районе Ростовской области, в хуторе Старая станица.

Рамблер

Рамблер

Парк уникален своим ландшафтным дизайном и богатым наполнением — здесь гостей ждут 22 гектара рек и озер, деревьев, цветов, уютных пространств для отдыха и неспешных прогулок. В парке можно найти более сотни скульптур, храм, мир «зазеркалья», парк камней, музыкальный фонтан, витражи, крепостную стену, мосты, башни и синематограф.

Рамблер

Рамблер

Кроме того, здесь создана собственная кузнечная и столярная мастерские, деревообрабатывающий цех, мастерские по изготовлению витражей и художественной росписи. Создатели парка постарались уместить здесь целый маленький мир.

Рамблер

Рамблер

Чем заняться в мире «Лога»

Идея парка учитывает традиции региона, и уже на входе гостей приветствуют скульптуры казака и казачки, которые встречают всех хлебом и солью по старинному обычаю. Прямо за аркой гостей ждет храм, а дальше по дорожке появляется речка, текущая от самого начала парка.

Рамблер

Рамблер

Гости испытывают особую симпатию к парку в том числе и потому, что здесь очень много водопадов и водоемов, прямо у входа есть озеро с беседкой, где можно встретить настоящих черепах, а все вокруг окружено зеленью.

Рамблер

Рамблер

Рамблер

Чуть дальше есть еще одно озеро — правда, на нем нас ждут уже не черепахи, а лягушки. Пройдя по мостику через озеро, гости оказываются в беседке, из которой можно заглянуть в воду и увидеть стаю больших золотых рыбок.

Рамблер

Рамблер

В противоположной стороне от беседки устроен целый мир «Зазеркалья», где живут скульптуры причудливых существ, расположенные вдоль тихого водопада с золотыми рыбками. Здесь можно взглянуть в кривые зеркала и просто побродить в сказочном «Зазеркалье».

Рамблер

Чуть дальше гостей ждет завораживающий «Сад камней». Это место фактически создано природой. Тут есть водопад и небольшая речка, в которой плавают утки и лебеди.

Еще дальше — площадка с водопадом, вершину которого охраняет скульптура могущественного сокола, а рядом расположено кафе «Летняя площадка».

Рамблер

В глубине парка работает музыкальный фонтан, поющий и успокаивающий гостей. Но и на этом приключения не заканчиваются — дальше гостей ждет 7D-кинематограф и детский поезд.

Кроме того, здесь есть живой уголок, где гости смогут посмотреть на индийского павлина, золотого или алмазного фазана, белок, попугаев, европейскую лань.

Следуя дальше, мы доходим до «Лукоморья» — закусочная в сказочном стиле с богатырем, встречающим на входе. Чуть дальше расположен ресторан «Тетерев» с традиционной русской кухней, где можно пообедать или отметить важное событие.

В конце парка — детская площадка, чтобы детям можно было поиграть, пока родители наслаждаются единением с природой в сказочной атмосфере.

История парка

Парк «Лога» считается уникальным для Ростовской области проектом. Удивительно, но еще шесть лет назад на месте будущего парка была свалка. Как часто бывает в регионах, на помощь пришел местный предприниматель — в данном случае проект создавался и осуществлялся благодаря Сергею Кушнаренко.

Парк «Лога» был задуман как сказочное место для детей и взрослых, и результат получился именно таким. При этом место еще будет развиваться — планируется расширять территорию, пристраивать гостиницу и аквапарк. В итоге парк должен превратится в настоящий сказочный городок.

Как доехать и сколько стоит

Парк «Лога» находится в 150 км от Ростова-на-Дону или на расстоянии десяти минут на машине или от города Каменск Шахтинский.

Вход в парк бесплатный. Кроме того, бесплатно можно посетить все зоны с животными.

Рамблер