Коллега раскрыл подробности разговоров с болевшим Володарским

«Он все время говорил: "Я пока не могу выйти на работу. Мне нужно еще немного времени для того, чтобы прийти в себя". Мы каждый раз ему говорили, чтобы он не беспокоился, что не надо ни о чем думать, просто успокоиться и сконцентрироваться на собственном здоровье. Мы говорили ему, что даже если нужно будет пускать его программу повторами очень долгий промежуток времени — мы на это готовы, потому что это был один из больших профессионалов. Каждая его программа была уникальной. Помимо самого легендарного голоса, это было еще и содержание», — добавил Бабаян.