Похороны композитора Александра Колкера прошли в Санкт-Петербурге

Советского и российского композитора заслуженного деятеля искусств РСФСР Александра Колкера похоронили на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге .

«Александр Наумович Колкер похоронен сегодня, 8 августа 2023 года, на Смоленском кладбище (пересечение Богоявленской и Ивановской дорожек)», — сообщается на странице Союза композиторов Санкт-Петербурга во «ВКонтакте».

Ранее сообщалось, что советский и российский композитор, автор более 100 песен к фильмам Колкер скончался на 91-м году жизни в Петербурге.