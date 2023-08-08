СМИ: Названа предварительная причина смерти Леонида Володарского

Уточняется, что в субботу, 5 августа, 73-летнему переводчику, когда он был дома, стало плохо. Ему вызвали скорую. Оттуда Володарского забрали в больницу. Ему диагностировали затруднение дыхания из-за заболевания сердца и сосудов. Скончался Леонид Володарский 7 августа, сообщает Telegram -канал «Mash».

Леонид Володарский родился 20 мая 1950 года в Москве. Переводить кино он начал в 1968 году, также работал на кинофестивалях. В конце 1970-х с приходом на рынок VHS-кассет с видеофильмами к услугам Володарского обращаются видеопираты. Особенность работы Володарского, по его собственным высказываниям, в том, что фильмы он переводил синхронно и с первого раза.