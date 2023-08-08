Умерла народная артистка СССР Юлия Борисова

Народная артистка СССР Юлия Борисова умерла на 99-м году жизни. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Театра им. Евгения Вахтангова.

«Трагическое известие пришло сегодня: скончалась Юлия Константиновна Борисова. Человек великого таланта, ума, чести и совести. Легендарная Принцесса Турандот.

Так уходит эпоха», - отметили в пресс-службе.

Последней просьбой актрисы было, чтобы прощание состоялось в кругу семьи, уточнили в театре.

Артистка будет похоронена на Новодевичьем кладбище рядом со своим супругом Исаем Исааковичем Спектором и их сыном Александром.

Юлия Константиновна Борисова родилась 17 марта 1925 года в Москве. В 1947 году закончила Театральное училище имени Бориса Щукина, тогда же ее приняли в Театр имени Евгения Вахтангова, на сцене которого она выступала ещё в период обучения.

Юлия Борисова известна как легендарная принцесса Турандот в одноименной постановке Рубена Симонова 1963 года.

Ее лучшие роли - драматические, в спектаклях Вахтанговского театра - «На золотом дне», «Город на заре», «Варшавская мелодия» и многие другие. А визитная карточка Борисовой в кино — роль Настасьи Филипповны в «Идиоте» Ивана Пырьева.