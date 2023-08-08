Назаров прокомментировал скандальное интервью Панина*

"Ну правда, парень с ума сошел. Популярность на него плохо повлияла. Крыша у человека поехала такое нести", - добавил он, заверив, что никогда бы не помог ему с направлением в Союз, если бы знал, "кем он станет". "Позор!" - подытожил актёр.