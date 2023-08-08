"Нормальный же был актер": Назаров прокомментировал скандальное интервью Панина*
Народный артист России Юрий Назаров прокомментировал скандальное интервью одиозного экс-актёра, иностранного агента Алексея Панина блогерше Ксении Собчак, в котором он успел наговорить массу гадостей о самых разных людях.
Назарову эта история особенно неприятна, ведь, по его признанию, именно он в своё время выписал Панину направление в Союз кинематографистов РФ.
"Он же нормальный актер был, я хотел помочь ему. Я ж не знал тогда, что он сдуреет!" - приводит aif.ru слова Назарова.
"Ну правда, парень с ума сошел. Популярность на него плохо повлияла. Крыша у человека поехала такое нести", - добавил он, заверив, что никогда бы не помог ему с направлением в Союз, если бы знал, "кем он станет". "Позор!" - подытожил актёр.
Своим мнением о словах Панина поделился и Иван Охлобыстин, назвав его "больным ребёнком". А Лига безопасного интернета призвала СК проверить его слова на соответствие законодательству. Ранее Панин уже подозревался в оправдании терроризма и был объявлен в международный розыск за слова о теракте на Крымском мосту.
Также Назаров жестко высказался об участниках антироссийского фестиваля в Юрмале, об иноагенте Андрее Макаревиче и Чулпан Хаматовой, а также выразил сожаление, что его коллега Ада Роговцева стола русофобкой.