Умер ведущий Леонид Володарский
В Москве после продолжительной болезни умер ведущий радиостанции «Говорит Москва» и актёр озвучки Леонид Володарский. Об этом его коллегам сообщили родственники.
«Мы скорбим и с болью в сердце прощаемся с этим великим и творческим человеком, известным не только как советский и российский переводчик, как писатель, педагог и радиоведущий, но и как хороший друг, верный и любящий муж и дедушка, человек с искромётным юмором, добрым и отзывчивым сердцем», – сообщает радиостанция, на которой Володарский работал с 2014 года.
Там также добавили, что «Говорит Москва» приносит свои соболезнования родным и знакомым умершего.
Прощание с радиоведущим состоится 11 августа в 11:00 в зале ЦКБ N1 Управления делами президента по адресу ул. Маршала Тимошенко, 25.
Леониду Володарскиому было 73 года. Российскому зрителю он наиболее известен не только как радиоведущий, но и как переводчик и популярный в 90-х актёр озвучки фильмов. За более 30 лет непрерывной работы он озвучил свыше 5 тысяч фильмов
Ранее стало известно о смерти режиссёра фильма «Изгоняющий дьявола» Уильяма Фридкина.