Власти Краснодара ответили на слухи о детской площадке «имени Чикатило»

В администрации Краснодара опровергли информацию, что одна из детских площадок города носит имя серийного убийцы Андрея Чикатило. Об этом сообщает РИА Новости.

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Ранее на краснодарскую детскую площадку «имени Чикатило» обратили внимание пользователи Google-карт. По данным «Комсомольской правды», кто-то из родителей искал в приложении детскую площадку, расположенную по адресу 30 лет Иркутской Дивизии, но на карте отобразилась «Детская площадка имени Чикатило».

«КП» отмечала, что спустя сутки информация на карте все еще не была исправлена.