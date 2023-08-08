Зоологи определили пол снежных барсов Саяно-Шушенского заповедника

Участникам экспедиции "Пограничье снежного барса" удалось наконец установить пол троих котят ирбиса (снежного барса), рожденных молодой самкой на юге Красноярского края в 2022 году.

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Котята вместе с матерью не раз попадали в объективы фотоловушек Саяно-Шушенского заповедника, и "РГ" неоднократно публиковала новости, связанные с судьбой этого семейства редких хищников, которым удалось благополучно пережить в Сибири их первую зиму, однако интрига с половой принадлежностью животных сохранялась до недавнего времени. Сложность заключалась главным образом в необходимости идентифицировать каждое животное.

"Идентификация снежных барсов осуществляется по рисунку пятен на шкуре. Для каждой особи выбирают приметные комбинации колец и розеток, которые расположены на морде, хвосте, боках или лапах животного. Установить пол можно только по фотографиям определенного ракурса", - пояснил начальник научного отдела заповедника Роман Афанасьев.

Сейчас зоологи уверенно говорят о том, что двое из трех юных ирбисов - самцы, третье животное - девочка.

На одной из последних видеозаписей с барсами они запечатлены в предрассветные часы. Первый котенок пробует на прочность фоторегистратор, второй отдыхает, а молодая самка запрыгивает на дерево и точит коготки.

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