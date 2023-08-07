Долинский вспомнил о знакомстве с Мирошниченко

Актер Владимир Долинский в программе «Малахов» на канале «Россия» вспомнил о знакомстве с актрисой Ириной Мирошниченко. Его слова приводит платформа «Смотрим».

Долинский поделился, что познакомился с Мирошниченко, когда он учился на первом курсе театрального училища имени Щукина, а актриса уже была на втором курсе Школы-студии МХАТ. Встреча произошла в Театральной библиотеке.

«Увидел: ой, какая!.. Девчонки тогда носили кеды какие-то, лодочки. А она была совсем не студентка — инопланетянка! И поскольку я был тогда хорош и знал об этом, я стал подкатывать. И она меня своим грудным голосом так отшила!» — вспомнил Долинский.

Позже актер снялся вместе с Мирошниченко в «Зимней вишне-4». На съемках Долинский решил напомнить ей об их знакомстве.

«Я сказал: "Ирка, ты не помнишь, наверное: 1961 год, Театральная библиотека, и ты меня так отбрила!» — рассказал актер.

По его словам, Мирошниченко на это ответила, что если бы записывала всех, кого она в своей жизни отбрила, то получилось бы «полное собрание сочинений Толстого».