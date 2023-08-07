Юлий Гусман посетовал, что его внуки плохо говорят по-русски
Режиссер Юлий Гусман признался, что его внуки, которые живут в Нью-Йорке, говорят по-русски «не так хорошо, как хотелось бы». Об этом кинематографист заявил в беседе с mk.ru.
«Внуку 14 лет. Он умный и воспитанный подросток, замечательно рисует. Среда многое определяет. В школе он общается на английском языке. Его папа говорит с ним на английском. Но по-русски он все понимает. Моя 6-летняя внучка напоминает огонь. Во мне он горел и в ней тоже горит. Она по-русски лучше говорит, чем ее брат», — заявил режиссер.
Гусман подчеркнул, что хотел бы видеть своих внуков читающими Пушкина, Булгакова, Ильфа и Петрова на языке оригинала.
По словам режиссера, его дочь Лола, которая замужем за англичанином Джеймсом Ридом Стюартом Бремнером, давно живет в Нью-Йорке. У них двое детей — Максимилиан и Надежда.
Кинематографист отметил, что сейчас живет вместе с дочерью и внуками. При этом Гусман признался, что у него много планов и дел в Москве.
«Но нужно подлечиться после падения, чтобы отбросить палку и ходить без нее. Пока занимаюсь физиотерапией», — отметил он.
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