Юлий Гусман посетовал, что его внуки плохо говорят по-русски

«Внуку 14 лет. Он умный и воспитанный подросток, замечательно рисует. Среда многое определяет. В школе он общается на английском языке. Его папа говорит с ним на английском. Но по-русски он все понимает. Моя 6-летняя внучка напоминает огонь. Во мне он горел и в ней тоже горит. Она по-русски лучше говорит, чем ее брат», — заявил режиссер.