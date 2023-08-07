Фестиваль "Спасская башня" перенесли на 2024 год

В дирекции отметили, что деньги за билеты будут возвращены автоматически на расчетный счет карты, с которой были приобретены.

В этом году была разработана программа и сценарий мероприятия, сформирован состав участников, включая лучшие оркестры силовых ведомств России, восемь иностранных коллективов (из Белоруссии, Египта, Казахстана, Китая, Мексики, Таиланда, Турции и ЮАР). Также организаторы развернули благотворительную программу, включавшую всероссийский онлайн-смотр детско-юношеских оркестров, подготовку торжественного шествия всех участников фестиваля в ЦПКиО им. М. Горького, серию концертов зарубежных и российских участников в парках, скверах и на вокзалах Москвы, выделение нескольких тысяч билетов на представления фестиваля для распространения среди незащищенных слоев населения.