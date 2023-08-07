Названа цена нового учебника по истории для старших классов

Новый школьный учебник по истории для старших классов будет стоить 849 рублей. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов на презентации пособия, пишет ТАСС.

По его словам, новый учебник подешевел на 20 процентов за счет того, что он государственный, и все права на него принадлежат государству. Кроме того, теперь пособие имеет твердую обложку.

Кравцов также сообщил, что в течение следующего года будут готовы учебники по истории для школьник с пятого по девятый классы. Кроме того, до конца 2025 будут разработаны государственные учебные пособия и по всем остальным предметам.