Врач перечислил наиболее уязвимые к аномальной жаре категории россиян

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников дал несколько советов, как пережить аномальную жару без вреда для здоровья. Его слова передает РИА Новости.

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Врач предупредил, что высокая температура воздуха наиболее опасна для определенных категорий россиян: людей с сердечно-сосудистыми, бронхолегочными, неврологическими заболеваниями, а также при ОРВИ и других вирусных патологиях. Чтобы минимизировать риск приступа и избежать ухудшения самочувствия, этим людям в жару стоит соблюдать особую осторожность. Однако от теплового или солнечного удара не застрахованы и относительно здоровые люди, подчеркнул Тяжельников.

Самым простым способом пережить период жары врач назвал нахождение в оснащенном кондиционером офисе или отдых возле водоема. Не пострадать от высоких температур поможет и снижение физических нагрузок, в частности, временный отказ от интенсивных тренировок на улице и работ на дачных грядках. Также, как отметил Тяжельников, не следует целый день находиться или спать на открытом солнце.

В заключение врач рекомендовал в жару пить достаточное количество жидкости, носить одежду из натуральных тканей, чаще проветривать помещение и по возможности включать вентилятор или кондиционер.