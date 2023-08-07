Путешествуй по России, путешествуй со Сбером - Рамонь и Дворец Ольденбургских
В России продолжается главный автопробег года – «Путешествуй по России. Путешествуй со Сбером». Стартовавший в Санкт-Петербурге 5 августа пробег прошел уже через Москву, Липецекую область и добрался до Воронежа, а точнее – до Рамони, в которой расположился Дворец Ольденбургских.
Неоготика в российской глубинке
В поселке Рамонь в Воронежской области расположился дворцовый комплекс, который сильно выделяется среди остальных зданий. И действительно, он больше напоминает особняк на окраине Лондона, чем замок в области.
Необычный дворцовый комплекс открыт для посещения туристов. О том, чем здесь можно заняться, сейчас и расскажем.
История появления
Строить замок начали в XIX веке по приказу принцессы Ольденбургской Евгении. Предполагалось, что она будет жить в Воронежской губернии со своим супругом, принцем Александром.
Принцесса превратила поселок Рамонь в зажиточное поселение. Сначала она построила первую в России конфетную фабрику, которая работала на паровых машинах, — это производство стало толчком для появления Воронежской кондитерской фабрики. Затем в поселке появилась водонапорная башня, железная дорога, столовая и лечебница.
У Евгении и Александра был сын Петр. Он женился на Ольге Романовой и планировал жить в особняке рядом с родительским замком, но сестре Николая II не понравилось в Рамони, и супруги переехали в соседнее имение – позже его назвали Ольгино.
После революции Ольденбургские уехали за границу, а в дворце находились казармы, школы и больницы. Во время Великой Отечественной войны, как гласят легенды, армия Германии не стала бомбить замок из-за того, что узнала про корни Ольденбургских, поэтому местные жители прятались в нем.
Чем заняться в замке
С 2014 года в здании работает музейный комплекс, но сюда приходят не только для того, чтобы узнать о жизни семьи, которая здесь жила. Экспозиция комплекса постоянно меняется, в ней появляются все новые выставки, посвященные культуре и истории России.
Если вы не любите экскурсии, можно просто прийти и полюбоваться на необычную архитектуру места: все корпуса открыты для посещения, а вокруг комплекса расположился парк. Здесь организуются конференции, лекции и даже концерты классической музыки.
Летом в Ольденбургском дворце проходит театральный фестиваль «Раменье-Опера», где показывают репертуар Воронежского театра оперы и балета. Все постановки проходят на открытом воздухе на фоне исторических построек.
Напомним, что пробег проходит при поддержке Fresh Auto – это один из старейших автодилеров России. Компания уже 17 лет работает в бизнесе продажи авто, является дилером 12 брендов, среди которых «Москвич», Chery, Changan, Haval и Exeed.