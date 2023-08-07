Путешествуй по России, путешествуй со Сбером - Рамонь и Дворец Ольденбургских

В России продолжается главный автопробег года – «Путешествуй по России. Путешествуй со Сбером». Стартовавший в Санкт-Петербурге 5 августа пробег прошел уже через Москву, Липецекую область и добрался до Воронежа, а точнее – до Рамони, в которой расположился Дворец Ольденбургских.

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Неоготика в российской глубинке

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В поселке Рамонь в Воронежской области расположился дворцовый комплекс, который сильно выделяется среди остальных зданий. И действительно, он больше напоминает особняк на окраине Лондона, чем замок в области.

Рамблер

Рамблер

Необычный дворцовый комплекс открыт для посещения туристов. О том, чем здесь можно заняться, сейчас и расскажем.

История появления

Строить замок начали в XIX веке по приказу принцессы Ольденбургской Евгении. Предполагалось, что она будет жить в Воронежской губернии со своим супругом, принцем Александром.

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Принцесса превратила поселок Рамонь в зажиточное поселение. Сначала она построила первую в России конфетную фабрику, которая работала на паровых машинах, — это производство стало толчком для появления Воронежской кондитерской фабрики. Затем в поселке появилась водонапорная башня, железная дорога, столовая и лечебница.

Рамблер

Рамблер

У Евгении и Александра был сын Петр. Он женился на Ольге Романовой и планировал жить в особняке рядом с родительским замком, но сестре Николая II не понравилось в Рамони, и супруги переехали в соседнее имение – позже его назвали Ольгино.

Рамблер

Рамблер

Рамблер

После революции Ольденбургские уехали за границу, а в дворце находились казармы, школы и больницы. Во время Великой Отечественной войны, как гласят легенды, армия Германии не стала бомбить замок из-за того, что узнала про корни Ольденбургских, поэтому местные жители прятались в нем.

Чем заняться в замке

С 2014 года в здании работает музейный комплекс, но сюда приходят не только для того, чтобы узнать о жизни семьи, которая здесь жила. Экспозиция комплекса постоянно меняется, в ней появляются все новые выставки, посвященные культуре и истории России.

Если вы не любите экскурсии, можно просто прийти и полюбоваться на необычную архитектуру места: все корпуса открыты для посещения, а вокруг комплекса расположился парк. Здесь организуются конференции, лекции и даже концерты классической музыки.

Рамблер

Летом в Ольденбургском дворце проходит театральный фестиваль «Раменье-Опера», где показывают репертуар Воронежского театра оперы и балета. Все постановки проходят на открытом воздухе на фоне исторических построек.