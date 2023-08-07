Стало известно, сколько россиян подали заявки на участие в онлайн-голосовании

Более 400 тысяч россиян подали заявки через «Госуслуги» для участия в онлайн-голосовании, передает пресс-служба Минцифры РФ .

«На Госуслугах уже подано более 400 тыс. заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании», — говорится в сообщении.

Единый день голосования пройдет в РФ 10 сентября. Дистанционное голосование доступно для жителей 25 регионов России. В топ-5 регионов по количеству заявлений на дистанционное голосование вошли Московская область, Алтайский край, Псковская, Воронежская и Нижегородская области.

До этого ответственный секретарь СПЧ Александр Точенов заявлял, что до начала сентябрьских выборов в Приморском крае, в Новосибирской и в Воронежской областях пройдет несколько крупных дискуссионных площадок «Общество и выборы», которые организуют представители Совета по правам человека и корсовета Общественной палаты по общественному контролю за голосованием.