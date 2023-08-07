Бывший муж Марины Овсянниковой хочет лишить ее родительских прав
Щербинский районный суд в Москве зарегистрировал иск сотрудника Russia Today Игоря Овсянникова к его бывшей супруге — экс-редактору Первого канала Марине Овсянниковой о лишении ее родительских прав. Карточка иска размещена в базе суда.
По данным суда, иск был зарегистрирован 7 августа.
3 октября 2022 года МВД России объявило бывшую сотрудницу Первого канала Марину Овсянникову в федеральный розыск. По словам ее бывшего мужа, журналистка забрала несовершеннолетнюю дочь и «скрылась в неизвестном направлении». С 11 августа Овсянникова находилась под домашним арестом, против нее возбуждено дело о фейках о российской армии.
20 октября Басманный районный суд заочно арестовал скрывшуюся от следственных органов за границей бывшую сотрудницу Первого канала Марину Овсянникову по делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ.