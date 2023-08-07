В России признали законным запрет проведения УЗИ без направления врача

Верховный суд России признал законным запрет проводить УЗИ без направления лечащего врача
Верховный суд России признал законным запрет проводить УЗИ без направления лечащего врача. Как пишут РИА Новости, об этом говорится в определении судебной коллегии по административным делам.
Отмечается, что суд рассмотрел иск женщины, которой в частной клинике отказались делать УЗИ без предварительной консультации с их медиком.
На руках у женщины была только рекомендация от врача государственной поликлиники, которую не приняли, так как она не была оформлена как направление в конкретную медорганизацию.
Женщина обратилась в суд, по её мнению, достаточно предоставить информацию от врача, а частную клинику она может выбрать самостоятельно.
Верховный суд оставил в силе существующий порядок направления на УЗИ.