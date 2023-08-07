Прощание с Мирошниченко пройдет на основной сцене МХТ имени Чехова

Церемония прощания с народной артисткой РСФСР, актрисой театра и кино Ириной Мирошниченко состоится на основной сцене Московского художественного театра (МХТ) им. А.П. Чехова. Об этом в понедельник, 7 августа, сообщил заместитель директора театра по связям с общественностью Вадим Верник.

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— После отпевания в тот же день актрису похоронят на Троекуровском кладбище, — сказал он.

Как сообщил Верник, начало гражданской панихиды состоится в 11:00 на основной сцена театра. Затем пройдет отпевание в храме Софии Премудрости Божией, которая находится по адресу Софийская набережная, дом 32. Начало церемонии назначено на 13:00, передает ТАСС.

Ирина Мирошниченко скончалась в четверг, 3 августа, в возрасте 81 года. Предварительная причина смерти народной артистки РСФСР — полиорганная недостаточность вследствие септического шока.