Государство на побережье Африки предложило установить безвизовый режим с Россией

Посол Сьерра-Леоне Мохамед Йонгаво предложил России начать переговоры об установлении безвизового режима. Об этом сообщает Москва».

Это позволило бы россиянам получить визу уже по прибытии в страну, уточнил он.

«Не нужно идти за ней в посольство», — уточнил посол.

Сьерра-Леоне — государство на восточноафриканском побережье. По данным из открытых источников, в стране проживают чуть более восьми миллионов человек.