Государство на побережье Африки предложило установить безвизовый режим с Россией

Посол Сьерра-Леоне Мохамед Йонгаво предложил России начать переговоры об установлении безвизового режима. Об этом сообщает Москва».
Это позволило бы россиянам получить визу уже по прибытии в страну, уточнил он.
«Не нужно идти за ней в посольство», — уточнил посол.
Сьерра-Леоне — государство на восточноафриканском побережье. По данным из открытых источников, в стране проживают чуть более восьми миллионов человек.
Ранее россиянам напомнили о возможности посетить Европу без получения визы. Желающие могут отправиться без визы в Черногорию, уточнил глава правового комитета Российского союза туриндустрии Георгий Мохов.
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