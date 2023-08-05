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Государство на побережье Африки предложило установить безвизовый режим с Россией

Посол Сьерра-Леоне Мохамед Йонгаво предложил России начать переговоры об установлении безвизового режима. Об этом сообщает Москва».

Государство на побережье Африки предложило установить безвизовый режим с Россией
© РИА Новости

Это позволило бы россиянам получить визу уже по прибытии в страну, уточнил он.

«Не нужно идти за ней в посольство», — уточнил посол.

Сьерра-Леоне — государство на восточноафриканском побережье. По данным из открытых источников, в стране проживают чуть более восьми миллионов человек.

Ранее россиянам напомнили о возможности посетить Европу без получения визы. Желающие могут отправиться без визы в Черногорию, уточнил глава правового комитета Российского союза туриндустрии Георгий Мохов.

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