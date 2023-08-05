Нетребко подала в суд на оперу в США за дискриминацию

WP: Нетребко подала в суд на оперу в США и требует $360 тысяч
Российская оперная певица Анна Нетребко подала в суд на «Метрополитен-оперу» в Нью-Йорке и её генерального менеджера Питера Гелба и потребовала выплатить компенсацию в размере $360 тыс. за отменённые выступления.
Об этом пишет The Washington Post.
«В иске... содержатся обвинения в дискриминации по национальному признаку, нарушении контракта и клевете», — говорится в публикации.
Ранее оперу в Нью-Йорке обязали выплатить Нетребко более $200 тыс. за отмену выступлений.
Также сообщалось, что Одесская опера уволила дирижёра Вячеслава Чернухо-Волича из-за выступления в театре мужа Нетребко — Юсифа Эйвазова.