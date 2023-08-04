Опубликованы фото спорткара Porsche российского священника за миллионы рублей

Журналисты обнаружили спорткар Porsche Panamera 4 российского священника за 9 миллионов рублей. Соответствующие фото опубликованы на сайте издания UFA1.ru.

© Андрей Бирюков / UFA1.RU

Роскошный автомобиль, который запечатлели в Уфе, был выпущен в 2020 году и имеет двигатель мощностью в 300 лошадиных сил. Кроме того, на размещенных в сети кадрах видно, что на дверях транспортного средства с двух сторон нанесены изображения картины итальянского художника Леонардо да Винчи «Тайная вечеря».

Отмечается, что упомянутый Porsche зарегистрирован на созданное в 2013 году ООО из Самарской области (его название не раскрывается), которое возглавляет женщина (имя и фамилия не уточняются). По ее словам, на машине ездит ее супруг, являющийся пастором церкви. В телефонном разговоре с журналистами мужчина также подтвердил информацию.

Корреспонденты, в свою очередь, выяснили, что церковь, в которой работает священник, на самом деле больше похожа на религиозную организацию, где ее последователи позиционируют себя «пятидесятниками» (представители протестантизма — прим. «Ленты.ру»). «Это пленка, не нарисовано. Тысяч 200 стоила. Автомобиль новым покупали, конечно. На тот момент он стоил где-то девять миллионов рублей, — рассказал собеседник издания.

Согласно материалу, на автомобиль наложено несколько штрафов, которые на настоящий момент еще не оплачены. Их большая часть взыскалась за неправильную парковку и превышение скорости на 20-40 километров в час, а также на 40-60 и более чем на 80.