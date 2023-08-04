14-летний школьник из Нижегородской области взобрался на вершину Эльбруса

Покорять западную вершину Эльбруса высотой 5642 метра молодой человек отправился вместе с мамой. Ольга Кулясова обладает званием "Альпинист России", для нее это было уже второе восхождение на легендарный пик. А вот сын отправился туда впервые.

"В среднем ее штурм занимает 12-17 часов с учетом спуска, но надо успеть подняться до полудня - во второй половине дня погода обычно меняется в худшую сторону", - пояснил Константин.

"Хорошо потренировались, но понимали, что все равно будет невыносимо сложно. На маршруте есть несколько опасных мест, где каждый шаг может стать последним", - добавила Ольга Кулясова.

Юноше несколько раз становилось не по себе, но он показал характер и мужество - не отступил от цели. Когда дзержинцы добрались до заветной вершины, подняли флаги Дзержинска и спортшколы "Салют".