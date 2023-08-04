Друг актера Михаила Малинина назвал причину его смерти в 39 лет

Известный российский актер Алексей Андреев, коллега Михаила Малинина, назвал причину смерти друга. Малинин, актер театра, кино и ТВ, ушел на 40-м году жизни 2 августа.

"Сердце", - коротко ответил Андреев на вопрос о причине смерти Малинина в социальной сети VK.

Михаил Малинин родился 19 апреля 1984 года в Пензенской области. В 2007-м окончил Московский государственный университет культуры и искусств. Работал в Московском театре "На 5-м этаже", Русско-немецком театральном центре в Доме Актера, Камерном молодежном щербинском театре, театрах "Новое поколение" и "Содружество актеров Таганки". С 2009-го - актер Московского драматического театра "На Перовской".

На экране - с конца нулевых: российско-украинский "Жаркий лед", друг Фила из "Спального района", альманах "Москва, я люблю тебя!", "Супруги", другие.