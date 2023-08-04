Кому достанется многомиллионное наследство актрисы Ирины Мирошниченко

Народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко умерла вчера, 3 августа, оставив после себя многомиллионное наследство. Детей и родственников у знаменитости нет. Чем владела актриса и кому достанется ее имущество?

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Каким имуществом владела Ирина Мирошниченко

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По информации StarHit, у артистки была недвижимость не только в Москве, но и за городом. Большую часть времени Мирошниченко жила в трехкомнатной квартире на Тверской. Туда часто приходила сиделка, которая в последние годы ухаживала за актрисой, а также домработница.

Летом звезда уезжала на дачу в Опалиху, где ей помогала по хозяйству еще одна домработница. В поселке у Мирошниченко был небольшой дом с террасой, гостиной, кухней и собственным садом. Актриса не единожды признавалась, что вложила в дом большие средства, сделав ремонт и закупив новую мебель. Стоимость такой недвижимости, по данным риелторов, может доходить до 20 млн рублей.

Помимо этого, у Мирошниченко была квартира в Гнездниковском переулке рядом с Тверской. Эта недвижимость досталась артистке в наследство от матери, и она ее сдавала. Таким образом, все имущество звезды оценивается более чем в 150 млн рублей.

Кому достанется наследство Мирошниченко

Ирина Мирошниченко была замужем трижды, но так и не родила детей. Бывших супругов знаменитости (Михаила Шатрова, Витаутаса Жалакявичуса и Игоря Васильева) уже нет в живых, как и близких родственников актрисы. Адвокат Александр Добровинский рассказал StarHit, что Мирошниченко не составила завещание, поэтому ее имущество, вероятнее всего, отойдет городу.

«Я был знаком с Ирой много лет, это была потрясающе красивая женщина. Когда пару лет назад я с ней встречался, у нас был разговор о завещании. Но она боялась его составлять, говорила, что как только его сделает, она умрет. Если завещание так и не было составлено, то часть ее имущества, очевидно, отойдет городу, в котором она жила», — объяснил Добровинский.

В ближайшие полгода у тех, кто считает себя родственником или наследником Мирошниченко, есть возможность подать заявление в нотариальную контору. Если этого не произойдет, наследство будет реализовано в пользу правительства Москвы.

Какими были последние дни жизни Ирины Мирошниченко

Звезда умерла в реанимации Московской инфекционной больницы, так и не придя в сознание. Самочувствие Мирошниченко ухудшилось 24 июля, в день ее 81-летия. На протяжении недели она лечилась дома, но затем потеряла сознание и начала сильно хрипеть, у нее поднялась температура до 40 градусов. Актриса вызвала скорую помощь. 30 июля ее поместили в Московскую инфекционную клиническую больницу, где сразу направили в реанимацию.

Первые дни после госпитализации Мирошниченко пребывала в сознании и в бодром расположении духа, несмотря на обнаруженную врачами доброкачественную опухоль головного мозга. Однако состояние артистки ухудшалось: 1 августа у Мирошниченко, по информации СМИ, стало отказывать сердце, ее ввели в медикаментозную кому. После восстановления работы сердца жизнь Мирошниченко поддерживалась с помощью ИВЛ. Но врачи оказались бессильны, и 3 августа актриса скончалась, не приходя в сознание.