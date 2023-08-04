Турецкий отель выставил российских детей на улицу

Турецкий отель в Кемере выселил около ста российских детей из-за проблем с оплатой. Подробности истории рассказал портал TourDom со ссылкой на одну из матерей.

Уточняется, что дети приехали на отдых 26 июля. При заселении в отель возникли проблемы с оплатой от организаторов детского лагеря «Колибри», где родители покупали путевки. Несмотря на это, детей разместили. Но, как рассказала мать одного ребенка, спустя несколько дней, 1 августа, персонал ночью разбудил отдыхающих и выставил их на улицу.

«Всю ночь они катались на автобусе, спали в нем, а также на лавочках в парке, пока руководство "Колибри" решало, куда поселить детей. Новый отель Rios Latte Beach Hotel нашли к утру. Заселиться удалось только в девять вечера», — пожаловалась родительница.

Но, по ее словам, и там пожить долго не получилось. Персонал отеля разместил на дверях номеров объявления с требованием освободить комнаты к 5 августа, поскольку организатор поездки не продлил проживание. Портал сообщает, что у некоторых детей путевка в лагерь до 9 августа.

Известно, что в отеле находятся дети в возрасте от восьми лет без достаточного количества наличных и обратных авиабилетов. В консульстве России посоветовали родителям обращаться в полицию.