Юрий Назаров объяснил антироссийские высказывания актрисы Роговцевой

Актер Назаров предположил, что актрису Роговцеву обработали на Украине
Народный артист России Юрий Назаров объяснил антироссийские высказывания народной артистки СССР Ады Роговцевой («Тихий Дон»), во время СВО поддержавшей Украину. Его цитирует aif.ru.
По словам 86-летнего актера, он хорошо знаком с Роговцевой и знает ее как тонкую советскую и русскую актрису.
«Она же всю жизнь не только в кино снималась, но играла в Русском драматическом театре в Киеве. Не знаю, что и сказать по поводу того, что с ней стало. Ужас», — отметил он
Назаров предположил, что на Роговцеву могла воздействовать украинская пропаганда.
«Во-первых, она впитала в себя всю эту грязь, что льется на Россию, и перестала зерна от плевел отличать — их там всех конкретно обрабатывают на Украине. Во-вторых, все-таки возраст. Не всем ясный разум к старости сохранить удалось, видимо, раз Ада такое говорит о России», — сказал Назаров, добавив, что сожалеет о позиции актрисы.
Аде Роговцевой 86 лет. В 2014 году после присоединения Крыма к Российской Федерации она назвала Россию государством-агрессором.
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