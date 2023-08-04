Юрий Назаров объяснил антироссийские высказывания актрисы Роговцевой

«Во-первых, она впитала в себя всю эту грязь, что льется на Россию, и перестала зерна от плевел отличать — их там всех конкретно обрабатывают на Украине. Во-вторых, все-таки возраст. Не всем ясный разум к старости сохранить удалось, видимо, раз Ада такое говорит о России», — сказал Назаров, добавив, что сожалеет о позиции актрисы.