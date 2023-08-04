Режиссёр Досталь опроверг сообщения о своей экстренной госпитализации

Известный режиссёр, продюсер и экс-гендиректор «Мосфильма» Владимира Досталя из-за проблем с сердцем. По информации канала, он перенес инфаркт на ногах. Владимир Досталь опроверг сообщения о своей госпитализации. По его словам, сейчас он находится на даче.

«Это всё средства массовой пропаганды нашей…я на даче. Вы с ума сошли?» — сказал он в беседе с NEWS.ru.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что в Москве экстренно госпитализировали Досталя из-за проблем с сердцем. Сообщалось, что режиссёр перенёс инфаркт на ногах.

По данным Mash, Досталь почувствовал себя плохо, у него появился сухой кашель и отдышка при ходьбе. После ЭКГ медики выявили у него нарушение сердечного ритма, фибрилляцию предсердий и рубцовые изменения на сердце, что является следствием перенесённого инфаркта.

Отмечалось, что Досталя ещё на несколько дней планируют оставить под присмотром врачей, чтобы провести дополнительные исследования.