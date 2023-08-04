Власти объяснили громкий звук в Туапсе

Громкий звук, которые слышали жители Туапсе , связан с преодолением самолетом звукового барьера. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края в Telegram -канале.

4 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать военную базу в Новороссийске на Кубани. Как сообщили в Минобороны, для этого использовались безэкипажные катера — их уничтожили из штатного вооружения российских кораблей. В сети также опубликовали момент взрыва одного из украинских морских беспилотников.