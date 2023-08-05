Досталь посмеялся над слухами о своей госпитализации

Источник в Гильдии продюсеров России прокомментировал информацию о госпитализации российского продюсера и режиссера Владимира Досталя. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам собеседника агентства, 81-летний Досталь находится на даче в кругу семьи и посмеялся над слухами.

«Он смеялся очень и говорил, что у него все хорошо, они всей семьей загорают на даче», — уточнил источник.

4 августа Telegram-каналы сообщили, что Досталя экстренно госпитализировали из-за проблем с сердцем и он якобы «перенес инфаркт на ногах». Утверждалось, что у Досталя наблюдается нарушение сердечного ритма, фибрилляция предсердий и рубцовые изменения на сердце, характерные для инфаркта.

Владимир Досталь — экс-гендиректор киностудии «Мосфильм» и продюсер фильмов «По прозвищу «Зверь», «Президент и его внучка» (1999), «Бандитский Петербург» (сезоны 3-10, 2001-2007), «Штрафбат» (2004), «Сонька Золотая Ручка»(2006). Он также режиссер картин «Здесь, на моей земле» (1979) и «Февральский ветер» (1981).