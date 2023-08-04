В Москве госпитализировали режиссера Досталя

Telegram-канал Mash сообщил, что в Москве экстренно госпитализировали режиссера, продюсера и экс-гендиректора «Мосфильма» Владимира Досталя из-за проблем с сердцем. По информации канала, он перенес инфаркт на ногах.

Канал отмечает, что режиссер почувствовал себя плохо, у него появился сухой кашель и отдышка при ходьбе. После проведения ЭКГ у него обнаружили нарушение сердечного ритма, фибрилляцию предсердий и рубцовые изменения на сердце, что является следствием перенесенного инфаркта.