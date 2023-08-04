Названы самые популярные большие романы в России

"Список больших романов, популярных в электронном и аудиоформате на "Литрес", отличается от топа в бумажном формате. На это есть несколько причин. Во-первых, в топ-10 вошли преимущественно современные жанровые авторы: детективщики Омер и Маринина, мастер китайского триллера Ми, создатели романтических историй Мерседес Рон и Л. Дж. Шэн, - прокомментировала шеф-редактор группы компаний "Литрес" Екатерина Писарева. - Во-вторых, читатели привыкли внимательно относиться не только к своему времени, но и к месту на книжных полках. Можно предположить, что такая большая разница в предпочтениях объясняется тем, что аудитории, любящей современных писателей, проще решиться на цифровую покупку, а те читатели, которые предпочитают бумагу и формируют домашнюю библиотеку, чаще выбирают проверенную классику".