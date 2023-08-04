Умерла жена Раймонда Паулса

Раймонд и Светлана познакомились в 1959 году в Одессе , куда артист приехал на гастроли в составе Рижского эстрадного оркестра, а его будущая жена работала экскурсоводом в "Интуристе". В 1962-м у них родилась единственная дочь Аннета.

В последнее время у женщины были серьезные проблемы со здоровьем, недавно она выписалась из больницы, но почти тут же почувствовала себя плохо. Епифанова не могла ходить и была прикована к постели, об этом сам композитор рассказал журналу Privatā Dzīve.