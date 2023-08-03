"Пятый канал" назвал трех главных мужчины в жизни Ирины Мирошниченко

В жизни Ирины Мирошниченко было три главных мужчины, но счастья в семейной жизни актриса так и не обрела. Об этом сообщает «Пятый канал».

В первый раз актриса вышла замуж в 18 лет. Михаил Филиппов был старше ее на 10 лет, их знакомство произошло в театральной студии. Супруги прожили вместе до никелевой свадьбы (12 лет) и расстались.

«Еще в начале их союза Ирина узнала, что беременна, и решила сделать аборт, так как ее карьера только начинала идти в гору», — уточнили в публикации.

Мирошниченко ушла к советскому режиссеру литовского происхождения Витаутасу Жалакявичюсу. Их взаимные чувства вспыхнули на съемочной площадке, но быстро погасли, через полугода ссор звездная чета решила развестись.

В третий раз актриса вышла замуж за актера Игоря Васильева. Но ревность к славе привела коллег по цеху к расставанию через пять лет. Когда Мирошниченко узнала, что беременна от Васильева, то вновь сделала аборт из страха нестабильности. Об этом решении звезда позже сожалела.

Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям, народный артист РФ Евгений Герасимов назвал Мирошниченко великой актрисой.