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«Безумно больно»: коллеги и друзья Мирошниченко высказались о смерти актрисы

Кинозвезда Ирина Мирошниченко скончалась на 82-м году жизни в четверг, 3 августа. «Московский комсомолец» пишет, что причиной смерти артистки могли стать не осложнения гриппа, как сообщалось ранее.

Актриса Лариса Лужина заявила, что у Мирошниченко был более серьёзный вирус.

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«Она была полная энергии женщина: красивая, очень обаятельная, улыбающаяся, открытая. Любила жизнь. И вдруг её не стало за неделю. Безумно больно. Она такая талантливая, так много сделала для кинематографа и для сцены театральной», — вспоминает коллега артистки.

Лужина отметила, что умершая актриса была «в хорошей форме» и продолжала выходить на сцену, а также ездила по стране с творческими встречами и вокальной программой.

«Я думаю, что Ирина ушла не от гриппа. <...> Сейчас столько разных вирусов ходит — врачи даже порой сразу не могут распознать. Не может быть, чтобы простой грипп дал такие последствия. Я в это не верю», — заключила Лужина.

Ирина Мирошниченко скончалась в реанимации, не приходя в сознание.

"Большая актриса": Александр Калягин рассказал о работе с Ириной Мирошниченко

Александр Александрович Калягин, советский и российский актер, народный артист России, худрук театра Et Cetera, назвал ушедшую из жизни сегодня Ирину Мирошниченко большой актрисой, для которой играть на сцене значило жить.

РИА Новости

"Кончина Ирины Петровны Мирошниченко - это большое горе. Это была прекрасная большая актриса, настоящий трудоголик", - заметил Калягин в беседе с РИА Новости, подчеркивая, что для коллеги каждый выход на сцену "был не просто наслаждением, для нее играть значило жить".

Калягин часто работал вместе с Мирошниченко в спектаклях МХАТа, для него она стала "прекрасным, верным партнером".

"Дежурные слова я не могу говорить": Садальский - о смерти Ирины Мирошниченко

Актеры не могут прийти в себя от известия о смерти 81-летней Ирины Мирошниченко.

Станислав Садальский узнал об утрате от журналистов. Актриса умерла, не приходя в сознание, предварительно - из-за полиорганной недостаточности, вызванной септическим шоком.

"Я должен в себя прийти. Я не могу сейчас ничего сказать. Не могу сказать, потому что общие слова дежурные я не могу говорить. Вы мне первые сказали, поэтому я не могу сейчас так сразу сказать дежурные слова", - заявил актер "Газете.Ru".

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"Наша Мерил Стрип": Леонид Ярмольник прокомментировал смерть Ирины Мирошниченко

Актер Леонид Ярмольник, комментируя уход народной артистки России Ирины Мирошниченко, отметил, что по степени актерского мастерства она была "нашей Мерил Стрип". И кроме того - удивительным человеком.

"Когда уходят артисты такого уровня - уходит эпоха", - сказал Ярмольник в беседе с "Известиями", добавляя, что Мирошниченко была "последней из могикан - из настоящего МХАТа, настоящего театра, настоящего кино".

Всего несколько актрис таких осталось - замечательных, удивительных, непохожих, говорит Ярмольник.

Также артист подчеркивает, что Мирошниченко была очень хорошим человеком, очень внимательным, добрым, всегда пытавшийся помочь - "даже если это не было в ее силах".

"Жаль, что теперь у нас нет Ирочки", - заключил актер.

Никита Михалков назвал Ирину Мирошниченко настоящей звездой

Режиссёр Никита Михалков заявил, что актриса Ирина Мирошниченко была настоящей звездой.

«Господь дал ей талант, обворожительную внешность, огромную энергию — и жизненную, и творческую. И всему этому она принесла в жертву все остальные радости жизни женщины — семью, материнство, создание дома в самом большом смысле этого слова. Она горела в своей работе, и горела очень ярко», — отметил Михалков в беседе с газетой «Известия».

По его словам, профессия подарила Мирошниченко роли в пьесах великих драматургов и в фильмах великих режиссёров.

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Немоляева назвала Мирошниченко эпохой и звездой советского кино

Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева в беседе с «Известиями» Ирину Мирошниченко эпохой и звездой советского кино.

«Я могу сказать о том, что она была вся прекрасная актриса, очень красивая женщина, и она, конечно, была эпоха в то время, когда ее снимал Кончаловский. Она была такой звездой советского кино, потом российского и, конечно, ведущей актрисой МХАТа», — поделилась актриса.

Немоляева отметила, что несмотря на то, что ей не довелось сниматься с коллегой в совместных проектах, она помнит Мирошниченко молодой.

«Очень жалко, что уходит целое поколение тех великих прекрасных индивидуальностей артистов, которые были когда-то в середине прошлого века и в начале этого», — добавила народная артистка РСФСР.

"Прослужила в МХТ 60 лет". Игорь Золотовицкий об Ирине Мирошниченко

Третьего августа в одной из московских больниц на 82-м году жизни ушла из жизни известная актриса Ирина Мирошниченко. Народный артист РФ, ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий поделился с "РГ" воспоминаниями о ней.

"Не хочется говорить банальности, а главные слова про Ирину Петровну могут показаться таковыми. Но ведь из тех 120 лет, что существует МХТ, она проработала в нем 60! Мирошниченко была лицом и смыслом нашего театра. В ефремовском МХАТе, когда в театре работала вся сборная Советского союза, она была в числе первых "игроков", если так можно сказать. И при Табакове, и при Женоваче, и при Хабенском Ирина Петровна светила всем нам. Наверное, лучшая Маша в "Чайке", лучшая Ольга в "Трех сестрах", Елена Андреевна в "Вишневом саде". А Анна в "Украденном счастье" Виктюка? Катя в "Серебряной свадьбе"?

Наш театр был для нее, в последние годы одинокой, домом в самом прямом смысле слова, кроме театра у нее действительно ничего не было, а наши актеры - молодые и не очень - были для нее самыми настоящими детьми, она все время напрашивалась на их вечера, разговаривала с коллегами безо всякого высокомерия, на равных.

Год назад, когда мы отмечали ее 80-летний юбилей, она выглядела просто умопомрачительно, и, как могла только она, рассказывала про наших легенд, с которыми она стояла на одной сцене, о своей работе с Виктором Станицыным, Борисом Ливановым, Олегом Ефремовым… И благодарила, благодарила всех нас за то, что мы не забываем ее. И знали вы бы, сколько людей за время ее болезни спрашивали о ее здоровье!

Это был театральный человек, большего и не скажешь. Но разве этого мало?"

Клара Новикова рассказала об одиночестве Ирины Мирошниченко

Российская актриса и юмористка Клара Новикова в разговоре с «Газетой.Ru» назвала печальной новость о смерти актрисы Ирины Мирошниченко. Новикова призналась, что надеялась на то, что артистке удастся побороть болезнь.

«Для меня это очень печальное известие, потому что мы и знакомы были, и определенные отношения… просто человеческие, мы не были подругами никогда. [...] Она так справлялась со своей актерской жизнью, со своей женской жизнью. Она так справлялась! Хотя мне кажется, что ей было немного одиноко», - сказала актриса.

Ранее днем стало известно, что прощание с Ириной Мирошниченко пройдет в понедельник, ее похоронят на Троекуровском кладбище. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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