«Безумно больно»: коллеги и друзья Мирошниченко высказались о смерти актрисы
Кинозвезда Ирина Мирошниченко скончалась на 82-м году жизни в четверг, 3 августа. «Московский комсомолец» пишет, что причиной смерти артистки могли стать не осложнения гриппа, как сообщалось ранее.
Актриса Лариса Лужина заявила, что у Мирошниченко был более серьёзный вирус.
«Она была полная энергии женщина: красивая, очень обаятельная, улыбающаяся, открытая. Любила жизнь. И вдруг её не стало за неделю. Безумно больно. Она такая талантливая, так много сделала для кинематографа и для сцены театральной», — вспоминает коллега артистки.
Лужина отметила, что умершая актриса была «в хорошей форме» и продолжала выходить на сцену, а также ездила по стране с творческими встречами и вокальной программой.
«Я думаю, что Ирина ушла не от гриппа. <...> Сейчас столько разных вирусов ходит — врачи даже порой сразу не могут распознать. Не может быть, чтобы простой грипп дал такие последствия. Я в это не верю», — заключила Лужина.
Ирина Мирошниченко скончалась в реанимации, не приходя в сознание.
Александр Александрович Калягин, советский и российский актер, народный артист России, худрук театра Et Cetera, назвал ушедшую из жизни сегодня Ирину Мирошниченко большой актрисой, для которой играть на сцене значило жить.
"Кончина Ирины Петровны Мирошниченко - это большое горе. Это была прекрасная большая актриса, настоящий трудоголик", - заметил Калягин в беседе с РИА Новости, подчеркивая, что для коллеги каждый выход на сцену "был не просто наслаждением, для нее играть значило жить".
Калягин часто работал вместе с Мирошниченко в спектаклях МХАТа, для него она стала "прекрасным, верным партнером".
Актеры не могут прийти в себя от известия о смерти 81-летней Ирины Мирошниченко.
Станислав Садальский узнал об утрате от журналистов. Актриса умерла, не приходя в сознание, предварительно - из-за полиорганной недостаточности, вызванной септическим шоком.
"Я должен в себя прийти. Я не могу сейчас ничего сказать. Не могу сказать, потому что общие слова дежурные я не могу говорить. Вы мне первые сказали, поэтому я не могу сейчас так сразу сказать дежурные слова", - заявил актер "Газете.Ru".
Актер Леонид Ярмольник, комментируя уход народной артистки России Ирины Мирошниченко, отметил, что по степени актерского мастерства она была "нашей Мерил Стрип". И кроме того - удивительным человеком.
"Когда уходят артисты такого уровня - уходит эпоха", - сказал Ярмольник в беседе с "Известиями", добавляя, что Мирошниченко была "последней из могикан - из настоящего МХАТа, настоящего театра, настоящего кино".
Всего несколько актрис таких осталось - замечательных, удивительных, непохожих, говорит Ярмольник.
Также артист подчеркивает, что Мирошниченко была очень хорошим человеком, очень внимательным, добрым, всегда пытавшийся помочь - "даже если это не было в ее силах".
"Жаль, что теперь у нас нет Ирочки", - заключил актер.
Режиссёр Никита Михалков заявил, что актриса Ирина Мирошниченко была настоящей звездой.
«Господь дал ей талант, обворожительную внешность, огромную энергию — и жизненную, и творческую. И всему этому она принесла в жертву все остальные радости жизни женщины — семью, материнство, создание дома в самом большом смысле этого слова. Она горела в своей работе, и горела очень ярко», — отметил Михалков в беседе с газетой «Известия».
По его словам, профессия подарила Мирошниченко роли в пьесах великих драматургов и в фильмах великих режиссёров.
Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева в беседе с «Известиями» Ирину Мирошниченко эпохой и звездой советского кино.
«Я могу сказать о том, что она была вся прекрасная актриса, очень красивая женщина, и она, конечно, была эпоха в то время, когда ее снимал Кончаловский. Она была такой звездой советского кино, потом российского и, конечно, ведущей актрисой МХАТа», — поделилась актриса.
Немоляева отметила, что несмотря на то, что ей не довелось сниматься с коллегой в совместных проектах, она помнит Мирошниченко молодой.
«Очень жалко, что уходит целое поколение тех великих прекрасных индивидуальностей артистов, которые были когда-то в середине прошлого века и в начале этого», — добавила народная артистка РСФСР.
Третьего августа в одной из московских больниц на 82-м году жизни ушла из жизни известная актриса Ирина Мирошниченко. Народный артист РФ, ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий поделился с "РГ" воспоминаниями о ней.
"Не хочется говорить банальности, а главные слова про Ирину Петровну могут показаться таковыми. Но ведь из тех 120 лет, что существует МХТ, она проработала в нем 60! Мирошниченко была лицом и смыслом нашего театра. В ефремовском МХАТе, когда в театре работала вся сборная Советского союза, она была в числе первых "игроков", если так можно сказать. И при Табакове, и при Женоваче, и при Хабенском Ирина Петровна светила всем нам. Наверное, лучшая Маша в "Чайке", лучшая Ольга в "Трех сестрах", Елена Андреевна в "Вишневом саде". А Анна в "Украденном счастье" Виктюка? Катя в "Серебряной свадьбе"?
Наш театр был для нее, в последние годы одинокой, домом в самом прямом смысле слова, кроме театра у нее действительно ничего не было, а наши актеры - молодые и не очень - были для нее самыми настоящими детьми, она все время напрашивалась на их вечера, разговаривала с коллегами безо всякого высокомерия, на равных.
Год назад, когда мы отмечали ее 80-летний юбилей, она выглядела просто умопомрачительно, и, как могла только она, рассказывала про наших легенд, с которыми она стояла на одной сцене, о своей работе с Виктором Станицыным, Борисом Ливановым, Олегом Ефремовым… И благодарила, благодарила всех нас за то, что мы не забываем ее. И знали вы бы, сколько людей за время ее болезни спрашивали о ее здоровье!
Это был театральный человек, большего и не скажешь. Но разве этого мало?"
Российская актриса и юмористка Клара Новикова в разговоре с «Газетой.Ru» назвала печальной новость о смерти актрисы Ирины Мирошниченко. Новикова призналась, что надеялась на то, что артистке удастся побороть болезнь.
«Для меня это очень печальное известие, потому что мы и знакомы были, и определенные отношения… просто человеческие, мы не были подругами никогда. [...] Она так справлялась со своей актерской жизнью, со своей женской жизнью. Она так справлялась! Хотя мне кажется, что ей было немного одиноко», - сказала актриса.
Ранее днем стало известно, что прощание с Ириной Мирошниченко пройдет в понедельник, ее похоронят на Троекуровском кладбище. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».