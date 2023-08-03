«Безумно больно»: коллеги и друзья Мирошниченко высказались о смерти актрисы

"Не хочется говорить банальности, а главные слова про Ирину Петровну могут показаться таковыми. Но ведь из тех 120 лет, что существует МХТ, она проработала в нем 60! Мирошниченко была лицом и смыслом нашего театра. В ефремовском МХАТе, когда в театре работала вся сборная Советского союза, она была в числе первых "игроков", если так можно сказать. И при Табакове, и при Женоваче, и при Хабенском Ирина Петровна светила всем нам. Наверное, лучшая Маша в "Чайке", лучшая Ольга в "Трех сестрах", Елена Андреевна в "Вишневом саде". А Анна в "Украденном счастье" Виктюка? Катя в "Серебряной свадьбе"?



Наш театр был для нее, в последние годы одинокой, домом в самом прямом смысле слова, кроме театра у нее действительно ничего не было, а наши актеры - молодые и не очень - были для нее самыми настоящими детьми, она все время напрашивалась на их вечера, разговаривала с коллегами безо всякого высокомерия, на равных.



Год назад, когда мы отмечали ее 80-летний юбилей, она выглядела просто умопомрачительно, и, как могла только она, рассказывала про наших легенд, с которыми она стояла на одной сцене, о своей работе с Виктором Станицыным, Борисом Ливановым, Олегом Ефремовым… И благодарила, благодарила всех нас за то, что мы не забываем ее. И знали вы бы, сколько людей за время ее болезни спрашивали о ее здоровье!



Это был театральный человек, большего и не скажешь. Но разве этого мало?"