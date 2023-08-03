Умер писатель и журналист Лев Колодный

Писатель и журналист Колодный умер в возрасте 90 лет
На 91-м году жизни скончался писатель и журналист Лев Колодный. Об этом в четверг, 3 августа, сообщила газета «Московский комсомолец».
— В течение долгих лет он был постоянным автором «Московского комсомольца» — в нашем редакционном «портфеле» лежат совсем недавно присланные Львом Ефимовичем, уже готовые к публикации три части его новых москвоведческих очерков из серии «Хождение в Москву», — сообщило издание.
Колодный запомнился благодаря книгам «Замоскворечье», «Хождение в Москву» и «Переулке Арбата». Также именно он нашел рукописи романа Михаила Шолохова «Тихий Дон», которые подтвердили его авторство.
Колодный был удостоен звания заслуженного работника культуры РСФСР. До последних дней жизни он трудился в качестве обозревателя «Московского комсомольца».