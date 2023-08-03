Умер писатель и журналист Лев Колодный

— В течение долгих лет он был постоянным автором «Московского комсомольца» — в нашем редакционном «портфеле» лежат совсем недавно присланные Львом Ефимовичем, уже готовые к публикации три части его новых москвоведческих очерков из серии «Хождение в Москву», — сообщило издание.