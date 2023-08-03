Умерла актриса Ирина Мирошниченко

Актриса Ирина Мирошниченко умерла на 82-ом году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ректора Школы-студии МХАТ Игоря Золотовицкого.

По информации канала 112, артистка ушла из жизни сегодня, 3 августа, в реанимации больницы, не приходя в сознание.

Напомним, что Мирошниченко доставили в медицинское учреждение 30 июля. Медики диагностировали у нее тяжелую форму гриппа и поместили в реанимацию. 31 июля СМИ сообщили, что у артистки остановилось сердце, однако тогда врачам удалось восстановить сердцебиение пациентки.

1 августа стало известно, что Мирошниченко ввели в медикаментозную кому. Состояние артистки оценивалось как крайне тяжелое.

Ирина Мирошниченко родилась 24 июля 1942 года в Барнауле. В 1944 году вернулась с матерью в Москву. Окончила Школу-студию МХАТ, в 1963 году дебютировала в кино, сыграв роль Кати в фильме «Я шагаю по Москве».