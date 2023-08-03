Дарья Донцова вспомнила, как молилась за Корчевникова после операции

Писательница Дарья Донцова рассказала в программе «Жизнь и судьба» об ужасном случае в ее жизни.

По словам Донцовой, в один день она получила фото с полностью забинтованным мужчиной. Сначала писательница не узнала этого человека, но потом поняла, что это актер и телеведущий Борис Корчевников. В тот период звезде провели операцию по удалению опухоли мозга. Снимок был подписан «я жив, помолись за меня».

Донцова отметила, что сразу же зажгла все свечи и начала молиться. Писательница призналась, что ей было очень страшно видеть Корчевникова в подобном состоянии. В студии передачи она старалась сдержать слезы. Корчевников, который является ведущим программы «Жизнь и судьба», подошел к автору бестселлеров и обнял ее.

«Борь, прости, я очень старалась не заплакать», — поделилась Донцова.