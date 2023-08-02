Центры выявления талантов у детей появятся по всей России

— У нас в 61 субъекте федерации созданы центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у деток и у молодежи. До конца следующего года такие структуры появятся у нас в каждом регионе. Поговорили с Сергеем Сергеевичем и Минпросвещения для этого все сделает, — сказал Мишустин, слова которого приводит сайт Правительства России, на встрече с победителями международных олимпиад по естественным и точным наукам.