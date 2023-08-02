Центры выявления талантов у детей появятся по всей России до конца 2024 года
До конца 2024 года во всех регионах РФ появятся специальные центры, направленные на выявление талантов у детей. Об этом в среду, 2 июля, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
— У нас в 61 субъекте федерации созданы центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у деток и у молодежи. До конца следующего года такие структуры появятся у нас в каждом регионе. Поговорили с Сергеем Сергеевичем и Минпросвещения для этого все сделает, — сказал Мишустин, слова которого приводит сайт Правительства России, на встрече с победителями международных олимпиад по естественным и точным наукам.
1 августа мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о том, что столичные школьники завоевали медали на четырех международных олимпиадах: по химии, физике, лингвистике и экономике.
Д того Сергей Собянин поздравил столичных школьников с победой на общероссийском конкурсе «Молодые дарования России». В номинации «Фортепиано, орган» победили Федор Орлов и Глеб Семенов; в номинации «Оркестровые струнные инструменты» — Ярослав Шмидт и Виктория Свичкаренко; в номинации «Театральное искусство, цирковое искусство» — Татьяна Фоменко.