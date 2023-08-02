Путин наградил мать Кадырова

Президент России Владимир Путин наградил орденом «Знак Почета» главу регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Кадырова Аймани Кадырову. Об этом сообщает ТАСС.

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Отмечается, что поводом для вручения награды матери главы Чечни стала ее активная общественная деятельность.

Аймани Кадырова руководит фондом в республике, который регулярно отправляет гуманитарную помощь жителям новых регионов России.

У матери чеченского главы уже есть десять наград, среди которых Орден Дружбы от Донецкой и Луганской народных республик.

Кроме того, Путин вручил орден «За заслуги перед Отечеством» I степени юмористу Владимиру Винокуру, а также орден «За заслуги перед Отечеством» II степени лидеру эсеров Сергею Миронову.