Почему десантники купаются в фонтанах и другие традиции на День ВДВ

2 августа — День Воздушно-десантных войск (ВДВ). В этот день обладатели голубых тельняшек отмечают свой профессиональный праздник. Приуроченные к этому дню мероприятия обычно включают различные показательные выступления, концерты и развлекательные программы, однако привычка десантников купаться в фонтанах запоминается особенно.

Рассказываем, откуда взялась традиция купаться в фонтанах и как она связана с Днем ВДВ.

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О самом празднике

День ВДВ берет свое начало в первой половине прошлого века. Тогда 2 августа 1930 года под Воронежем впервые успешно десантировалась на парашютах и выполнила свою задачу группа из 12 десантников. После этого в СССР появился новый праздник. В России памятную дату закрепили в 2006 году указом президента России Владимира Путина.

Истоки традиции десантников купаться в фонтане

На самом деле версий появления этой традиции довольно много. В первую очередь, они связаны с датой, поскольку 2 августа отмечается церковный праздник — Ильин день. Илья Пророк считался на Руси повелителем дождя и грома. Десантники считают святого своим покровителем — верят, что он расчистит небо для удачного прыжка.

Данью уважения святому, а также способом защитить себя от различных неудач, считалось умывание родниковой водой в Ильин день. После Великой Отечественной войны традиция расширилась до полного окунания в воду, а после перетекла и в купание в городских фонтанах.

Еще одна, более сказочная версия, связана с легендой. Согласно ей, каждого, кто осмеливался входить в воду 2 августа, утаскивали на дно русалки и водяные. Кроме того, есть предубеждение о купании в этот день и в православии — считалось, что после такого окунания тяжелой болезни не избежать.

Десантники же, купаясь вопреки запретам, доказывают таким образом собственную неуязвимость. Они показывают, что никакие русалки им не страшны, а болезни обходят их стороной.

Еще одна история о появлении традиции с религией и мистикой не связана. Согласно ей, традиция с купанием началась с нескольких десантников, которые крепко выпили и упали в фонтан. Их друзья бросились к ним на помощь, однако привлекли внимание — и прохожих, и милиции. Неподалеку оказался фотограф, который заснял «купающихся» людей в голубых беретах.

Чтобы не упасть в грязь лицом перед людьми, десантники объявили, что купаться в фонтанах — традиции Дня ВДВ. Эта идея приглянулась и другим военнослужащим в России.

А какие еще традиции есть у Дня ВДВ?

Купание в фонтанах – не единственное, чем отличается для десантников 2 августа от остальных дней. У множества из них есть и другие, не менее важные традиции.

Одна из них — поедание арбузов. Этот обычай появился в конце 80-х годов. Служащие ВДВ, возвращающиеся из Афганистана, отмечали праздник именно этим угощением. Арбузы позволяли легко утолить жажду, и к августу обычно уже созревали.

Для каждого десантника утро Дня ВДВ начинается со звонка сослуживцам. Порой это может быть СМС или сообщение в социальных сетях, но сути это не меняет. Смысл традиции – напомнить, что десантное братство никогда не забывает друг друга, не терпит обид и предательства.

Третий тост за праздничным столом также поднимают неспроста — им поминают павших. Обычай зародился в 80-90-х годах. До этого за всех погибших поднимали второй тост, за которым сразу выпивали еще одну рюмку. Позднее эти «стопки» разделили.