Медорганизациям разрешили брать деньги за некоторые услуги

Уже с 1 сентября за некоторые медицинские услуги россиянам придется заплатить. Именно с этой даты вступает в силу соответствующее постановление правительства, сообщила в беседе с агентством «Прайм» медицинский адвокат Коллегии адвокатов «Правовая политика» Ирина Гриценко.

Речь идет, прежде всего, о ряде видов неотложной помощи, уточнила она.

По словам собеседницы, неотложную помощь при внезапных острых заболеваниях и обострении хронических заболеваний, если это не угрожает жизни, исключили из списка запретов на платные услуги. Теперь за это медорганизации могут взимать денежные средства.

Также в стране разрешили организовывать платный медицинский пост в случае отсутствия для этого показаний, отметила юрист. Так, если в медицинских документах не была указана необходимость наличия «индивидуального поста медицинского наблюдения», за него могут попросить заплатить.

Также теперь будут взимать деньги за обследование не по назначению врача, а по собственному желанию.

По словам Гриценко, лекарства из не входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) могут быть назначены за дополнительную плату, если их не закупил стационар за счет бюджетных средств.

Под это подпадают и медицинские изделия и лечебное питание. Так, если они не закуплены за счет бюджета, то могут быть назначены за дополнительную плату.

Также в России любые медуслуги без подтверждения личности пациента были и будут возможны лишь за деньги, уточнила специалист.