СК проверит Собчак на публичное оправдание терроризма

Следственный комитет России проверит журналистку Ксению Собчак и актера Алексея Панина* на публичное оправдание терроризма после из совместного интервью, опубликованного на YouTube 1 августа. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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По информации издания, инициаторами проверки против Панина выступила организация под руководством Екатерины Мизулиной «Лига безопасного интернета». Они подсчитали, что тот «призывает людей стать террористами».

Сама Собчак и ее команда обвиняется в том, что вставила в видеоролик скриншот поста актера, в котором тот оправдывает взрыв Крымского моста в октябре 2022 года.

Сейчас, подчеркивает Mash, будет назначена экспертиза, на которой проверят интервью на предмет несоответствия законодательству. Если нарушения будут выявлены, то правоохранители заведут уголовное дело на Панина, а также на саму Ксению Собчак, отмечает Telegram-канал.

В ходе недавнего интервью Собчак обсудила с Паниным скандальные видеоролики с его участием, гомосексуальный опыт артиста и многие другие чувствительные вопросы.