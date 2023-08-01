$91.59+0.61100.94+0.98

В Петербурге могут отключить фонтаны из-за десантников

«Водоканал Санкт-Петербурга» пригрозил отключением городских фонтанов, если 2 августа в День ВДВ в них начнут купаться десантники. Соответствующее предупреждение появилось в Telegram-канале предприятия.

В Петербурге могут отключить фонтаны из-за десантников
© РИА Новости

«В День ВДВ городские фонтаны будут работать в обычном режиме с 09:00 до 22:00. Если специалисты Водоканала заметят желающих освежиться в фонтане — работа сооружений будет прекращена», — говорится в посте.

Также к тексту прикрепили видео, объясняющее запрет на купание в фонтанах даже в жаркие дни. В частности, в ролике указывается, что данные действия могут привести к травме и повреждению оборудования фонтанных сооружений.

При этом купание в фонтанах в День ВДВ является одной из традиций участников этого праздника.

Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости