В Петербурге могут отключить фонтаны из-за десантников

«Водоканал Санкт-Петербурга» пригрозил отключением городских фонтанов, если 2 августа в День ВДВ в них начнут купаться десантники. Соответствующее предупреждение появилось в Telegram-канале предприятия.

«В День ВДВ городские фонтаны будут работать в обычном режиме с 09:00 до 22:00. Если специалисты Водоканала заметят желающих освежиться в фонтане — работа сооружений будет прекращена», — говорится в посте.

Также к тексту прикрепили видео, объясняющее запрет на купание в фонтанах даже в жаркие дни. В частности, в ролике указывается, что данные действия могут привести к травме и повреждению оборудования фонтанных сооружений.