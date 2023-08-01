В Петербурге отключат фонтаны в День ВДВ, если десантники решат в них искупаться

«Водоканал Санкт-Петербурга» заявил в Telegram-канале, что будет отключать фонтаны в городе в День ВДВ, если специалисты предприятия увидят желающих купаться в них десантников.

«В День ВДВ городские фонтаны будут работать в обычном режиме с 09:00 до 22:00. Если специалисты Водоканала заметят желающих освежиться в фонтане — работа сооружений будет прекращена», — сказано в сообщении.

2 августа 2022 года очевидцы засняли, как в фонтане Парка Горького купается золотистый ретривер в тельняшке.

Также в прошлом году сообщалось, что в Московской области 58-летний местный житель убил своего знакомого из-за спора, кто лучше — ВДВ или ВМФ.