В Петербурге отключат фонтаны в День ВДВ, если десантники решат в них искупаться

Водоканал: фонтаны в День ВДВ отключат в случае купания в них десантников
«Водоканал Санкт-Петербурга» заявил в Telegram-канале, что будет отключать фонтаны в городе в День ВДВ, если специалисты предприятия увидят желающих купаться в них десантников.
«В День ВДВ городские фонтаны будут работать в обычном режиме с 09:00 до 22:00. Если специалисты Водоканала заметят желающих освежиться в фонтане — работа сооружений будет прекращена», — сказано в сообщении.
2 августа 2022 года очевидцы засняли, как в фонтане Парка Горького купается золотистый ретривер в тельняшке.
Также в прошлом году сообщалось, что в Московской области 58-летний местный житель убил своего знакомого из-за спора, кто лучше — ВДВ или ВМФ.
Штрафы за переход железнодорожных путей в неположенном месте увеличились в 5–15 раз, сообщала «Москва 24».
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