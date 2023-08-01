Мединский заявил, что версия о двойнике Петра I не имеет оснований

Распространившиеся в интернете версии о подмене Петра I являются выдумкой и не имеют никаких обоснований. Об этом радио Sputnik заявил доктор исторических наук, профессор, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО), помощник Президента РФ Владимир Мединский.

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Он напомнил, что по одной из легенд мальчика «хитростью и коварством» подменили в младенчестве немцы, что объясняет расположение Петра I к ним во взрослом возрасте. Еще одна версия — Царица Наталья Нарышкина подменила рожденную дочь Петром, поскольку опасалась, что ее муж отправит ее в монастырь за рождение девочки.

«Эта какая-то невероятная байка про подмену Петра просто заполонила собой интернет. Это абсолютный фейк», — подчеркнул Мединский.

По его словам, есть вопросы относительно того, как такие подмены можно было организовать. Ко всему прочему, муж царицы, Алексей Тишайший (династия Романовых), любил ее, также у него уже было два сына-наследника.