Россиянам дали советы по выживанию в лесу

«Часто грибники и рыбаки стесняются тревожить родственников, потому что уходят из дома слишком рано, не хотят будить родных и близких. Это не тот случай. Вы должны дать полную информацию о том, куда вы идете, в каком лесу будете, когда планируете вернуться. Если заблудились — оставайтесь на месте, так вас легче будет найти. Не лишним всегда брать с собой свисток», — рассказал эксперт.