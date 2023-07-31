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Россиянам дали советы по выживанию в лесу

Перед походом в лес необходимо предупредить родственников о предстоящем маршруте. Советы россиянам на этот счет дал руководитель поискового отряда «Прорыв» Николай Волков, его слова передает «Федерал Пресс».

Россиянам дали советы по выживанию в лесу
© Unsplash

Волков отметил, что летом поступает наибольшее число заявок на поиск пропавших людей. Он пояснил, что при выходе из дома всегда стоит предполагать, что поход может затянуться из-за непредвиденных ситуаций. В связи с этим не стоит пренебрегать уведомлением родных и близких о своем походе.

«Часто грибники и рыбаки стесняются тревожить родственников, потому что уходят из дома слишком рано, не хотят будить родных и близких. Это не тот случай. Вы должны дать полную информацию о том, куда вы идете, в каком лесу будете, когда планируете вернуться. Если заблудились — оставайтесь на месте, так вас легче будет найти. Не лишним всегда брать с собой свисток», — рассказал эксперт.

При походе в лес Волков порекомендовал взять с собой полностью заряженный телефон, чтобы иметь возможность связаться с экстренными службами, а также достаточно большой запас воды. Что касается цвета одежды на случай непредвиденных обстоятельств, руководитель поискового отряда посоветовал не надевать одежду цвета хаки и вместо этого выбирать яркие, кислотные цвета — таким образом попавшего в беду человека будет легче обнаружить.

В июле руководитель кинологического направления отряда «ЛизаАлерт» Юлия Кеслер порекомендовала заблудившимся в лесу разжечь костер.

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