В одном из крупнейших бизнес-центров Москвы выявили вспышку кори

Вспышка кори была выявлена среди работников одного из крупнейших московских бизнес-центров «Нордстар Тауэр», сообщает Telegram-канал Baza. Как утверждается, сотрудников направили на экстренную вакцинацию. Избежать ее могут лишь те, кто прежде переболел корью или вакцинировался дважды.

Согласно данным Telegram-канала, работников направляют для прохождения вакцинации в городскую поликлинику №62. Другие подробности неизвестны.

Бизнес-центр «Нордстар Тауэр» располагается в центре Москвы. Там помещения арендуют компании «Роснефть», «Стройтрансгаз» и Deutsche Bank.

Ранее заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина сообщила, что в республике 83 человека заразились корью. По ее словам, половина зараженных — иностранцы. Она отметила, что 67% заболевших корью не были привиты, а общее число контактировавших с заболевшими корью составляет 20,7 тысячи человек. При этом среди них 80% людей вакцинированы.