В одном из крупнейших бизнес-центров Москвы выявили вспышку кори
Вспышка кори была выявлена среди работников одного из крупнейших московских бизнес-центров «Нордстар Тауэр», сообщает Telegram-канал Baza. Как утверждается, сотрудников направили на экстренную вакцинацию. Избежать ее могут лишь те, кто прежде переболел корью или вакцинировался дважды.
Согласно данным Telegram-канала, работников направляют для прохождения вакцинации в городскую поликлинику №62. Другие подробности неизвестны.
Бизнес-центр «Нордстар Тауэр» располагается в центре Москвы. Там помещения арендуют компании «Роснефть», «Стройтрансгаз» и Deutsche Bank.
Ранее заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина сообщила, что в республике 83 человека заразились корью. По ее словам, половина зараженных — иностранцы. Она отметила, что 67% заболевших корью не были привиты, а общее число контактировавших с заболевшими корью составляет 20,7 тысячи человек. При этом среди них 80% людей вакцинированы.
До этого член Совета Федерации заслуженный врач-педиатр Владимир Круглый назвал нежелающих вакцинироваться виновными во вспышке кори в России. Он напомнил, что активное движение по отказу от вакцинации началось в России во время пандемии коронавируса, тогда многие утверждали, что прививки вредят здоровью. Сенатор добавил, что вакцинация не может заменить экстренную профилактику, так как иммунитет вырабатывается лишь спустя некоторое время после введения вакцины. Поэтому он предложил активно проводить противоэпидемические мероприятия.